Пожар в фельдшерско-акушерском пункте Дагестана полностью потушили
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В дагестанском селе Тинди полностью ликвидировали пожар в фельдшерско-акушерском пункте. Никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.
«В 21.00 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Огонь вспыхнул на крыше фельдшерско-акушерского пункта села Тинди Цумадинского района. Огонь охватил кровлю медицинского учреждения. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 17:53, а позднее пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров.