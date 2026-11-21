В селе Тинди Цумадинского района Дагестана загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 17:53. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил кровлю медицинского учреждения.

«На данный момент пожар локализован на площади 70 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ведомстве.