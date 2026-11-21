В Дагестане загорелась крыша фельдшерско-акушерского пункта
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В селе Тинди Цумадинского района Дагестана загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 17:53. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил кровлю медицинского учреждения.
«На данный момент пожар локализован на площади 70 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в дагестанском селе Хебатли. Там огонь повредил школу и пять жилых домов. Площадь возгорания достигла 1150 квадратных метров, обошлось без пострадавших.