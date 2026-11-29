Пожар в посольстве Турции в Москве ликвидировали
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Пожар в здании посольства Турции в центре Москвы ликвидирован. Из дипломатического представительства эвакуировали более 20 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.
По данным собеседника агентства, загорелись личные вещи. Площадь пожара составила один квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, возгорание в посольстве Турции в Москве произошло в жилой части здания, где находятся квартиры сотрудников дипломатического представительства.