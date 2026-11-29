Пожар в здании посольства Турции в центре Москвы ликвидирован. Из дипломатического представительства эвакуировали более 20 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным собеседника агентства, загорелись личные вещи. Площадь пожара составила один квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало.