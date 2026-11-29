В центре Москвы горит посольство Турции
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Здание посольства Турции в России загорелось в центре Москвы. По данным SHOT, огонь начал распространяться на втором этаже дипмиссии в 7-м Ростовском переулке в Хамовниках — там находятся квартиры для сотрудников. Как указывает телеграм-канал, в одной из комнат вспыхнула мебель.
Из здания эвакуировались 20 человек. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Ранее стало известно о пожаре на территории склада в подмосковных Химках. Огонь локализовали на практически 11 тысячах «квадратах».