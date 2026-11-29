Здание посольства Турции в России загорелось в центре Москвы. По данным SHOT, огонь начал распространяться на втором этаже дипмиссии в 7-м Ростовском переулке в Хамовниках — там находятся квартиры для сотрудников. Как указывает телеграм-канал, в одной из комнат вспыхнула мебель.