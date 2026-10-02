Пожар в промзоне стал причиной сильного задымления на северо-востоке Москвы

Сильное задымление на северо-востоке Москвы оказалось связано с пожаром в промышленной зоне возле улицы Молодцова. Густые клубы чёрного дыма жители столицы заметили днём 2 октября.

По данным cайта MK.ru, огонь охватил одноэтажное кирпичное здание, предназначенное под снос. Внутри и рядом со строением горели мусор и элементы конструкций.

Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. О причинах пожара пока не сообщается.

Дым от промзоны оказался настолько плотным, что его было видно на значительном расстоянии. Очевидцы также публиковали кадры происшествия из соседних районов.

Официальных данных о пострадавших на момент публикации нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье. Возгорание удалось локализовать, а причины происшествия устанавливают специалисты.