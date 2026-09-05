Пожар в Ялтинском заповеднике потушили спустя 17 дней

Огонь вспыхнул 19 августа в микрорайоне Аутка. За три дня площадь возгорания достигла 50 гектаров. К 25 августа пожару присвоили статус природной чрезвычайной ситуации регионального уровня. В тушении участвовали 7249 человек и более 1400 единиц техники, в том числе 310 человек от «Крымского лесоохотничьего хозяйства». Авиация совершила более 325 сбросов воды.