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Опубликовано 5 сентября, 13:55

Пожар в Ялтинском заповеднике потушили спустя 17 дней

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике полностью ликвидировали спустя 17 дней после возгорания, сообщила пресс-служба Минприроды Республики Крым.

Огонь вспыхнул 19 августа в микрорайоне Аутка. За три дня площадь возгорания достигла 50 гектаров. К 25 августа пожару присвоили статус природной чрезвычайной ситуации регионального уровня. В тушении участвовали 7249 человек и более 1400 единиц техники, в том числе 310 человек от «Крымского лесоохотничьего хозяйства». Авиация совершила более 325 сбросов воды.

В Минприроды особо отметили вклад добровольцев, которые помогли спасти уникальный природный комплекс Ялты и окрестностей.

В Ялте при пожаре на станции техобслуживания сгорели восемь автомобилей
В Ялте при пожаре на станции техобслуживания сгорели восемь автомобилей

Ранее Life.ru рассказывал, что глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о присвоении лесному пожару в горах Ялты статуса природной чрезвычайной ситуации регионального характера. Зоной ЧС была объявлена территория Ялтинского горно-лесного заповедника.

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Анастасия Никонорова
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