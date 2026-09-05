Пожар в Ялтинском заповеднике потушили спустя 17 дней
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Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике полностью ликвидировали спустя 17 дней после возгорания, сообщила пресс-служба Минприроды Республики Крым.
Огонь вспыхнул 19 августа в микрорайоне Аутка. За три дня площадь возгорания достигла 50 гектаров. К 25 августа пожару присвоили статус природной чрезвычайной ситуации регионального уровня. В тушении участвовали 7249 человек и более 1400 единиц техники, в том числе 310 человек от «Крымского лесоохотничьего хозяйства». Авиация совершила более 325 сбросов воды.
В Минприроды особо отметили вклад добровольцев, которые помогли спасти уникальный природный комплекс Ялты и окрестностей.
Ранее Life.ru рассказывал, что глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о присвоении лесному пожару в горах Ялты статуса природной чрезвычайной ситуации регионального характера. Зоной ЧС была объявлена территория Ялтинского горно-лесного заповедника.
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