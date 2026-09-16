Пожар вспыхнул на предприятии по производству боеприпасов в Словакии

Пожар вспыхнул на территории предприятия по производству боеприпасов в городе Снина на востоке Словакии. Огонь возник в здании на площадке MSM Group, где сейчас проводятся ремонтные работы, пишет Dennikn.

Возгорание началось на крыше объекта, которую ремонтировала сторонняя подрядная организация. Всех сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал.

Пожарным удалось локализовать огонь, после чего они приступили к проливке конструкций. Производство в затронутом цехе временно приостановили, размер ущерба ещё предстоит установить.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что пожар, по предварительным данным, мог возникнуть во время ремонтных работ. Точные причины ЧП устанавливаются.

Площадка в Снине связана с компанией ZVS Holding, входящей в оборонный бизнес MSM Group. Там производят корпуса для артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, а заявленная мощность предприятия составляет до 120 тысяч таких корпусов в год.

Ранее Life.ru рассказывал о серии взрывов на складах боеприпасов оружейного завода EMCO в Болгарии. Тогда огонь распространился сразу по 11 складам, а власти задействовали систему оповещения населения. Двое охранников успели покинуть территорию, после чего специалисты наблюдали за ситуацией с помощью беспилотников.