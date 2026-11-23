В роскошном поместье голливудского актёра Уилла Смита стоимостью 42 миллиона долларов произошёл пожар, который мог перекинуться на сседние здания. Пламя охватило хозяйственную постройку на территории владений звезды в калифорнийском Калабасасе. Детали ЧП сообщает Page Six со ссылкой на аудиозаписи переговоров экстренных служб.

Сигнал о возгорании поступил 23 ноября около 00:04 по местному времени. Пожар вспыхнул на территории площадью 150 акров (около 61 гектара), где расположен особняк актёра и его супруги Джады Пинкетт-Смит.

Журналисты получили запись переговоров экстренных служб. Из неё следует, что первоначально спасатели опасались распространения огня на окружающую растительность, однако прибывшие расчёты установили, что горит отдельно стоящее строение. Дополнительные пожарные машины направили непосредственно к месту происшествия.

По информации департамента шерифа округа Лос-Анджелес, охваченной пламенем оказалась постройка для хранения хозяйственного инвентаря. Пожарные оперативно справились с возгоранием. Другие здания, включая жилой особняк, не пострадали.

В результате происшествия никто не получил травм. Правоохранители сообщили, что пожар возник случайно. При этом неизвестно, находились ли Смит и его супруга дома в момент возгорания. Представители актёров не ответили на запрос журналистов.

Это не первый пожар в поместье голливудской звезды. В 2021 году огонь вспыхнул в подвальном помещении главного дома, после чего зданию потребовался ремонт. Тогда семья актёра не пострадала, однако медицинская помощь понадобилась одному из пожарных.

Ранее Life.ru уже писал, что на территории роскошного поместья голливудского актёра Уилла Смита в Калифорнии произошёл крупный пожар. Возгорание случилось ночью 23 ноября в городе Калабасас, где артисту принадлежит недвижимость стоимостью около 42 миллионов долларов.