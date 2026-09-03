Пожилых людей в мире стало больше, чем маленьких детей

Число жителей планеты в возрасте 65 лет и старше впервые оказалось выше количества детей до пяти лет. Данную информацию передаёт Axios со ссылкой на доклад американского бюро переписи населения.

«Люди в возрасте 65 лет и старше теперь впервые во всем мире превосходят численно детей в возрасте пяти лет и младше за всю историю записей», — говорится в материале портала.

Согласно исследованию, перелом связан сразу с двумя глобальными тенденциями — снижением рождаемости и увеличением продолжительности жизни. В результате доля пожилого населения продолжает расти, тогда как число самых маленьких детей увеличивается значительно медленнее.

По данным специалистов, в 2025 году в мире насчитывается около 852 миллионов человек старше 65 лет. Ожидается, что к 2060 году этот показатель может вырасти примерно до двух миллиардов. При этом общее население Земли, по прогнозам, продолжит увеличиваться и к 2060 году достигнет около 10,23 миллиарда человек. Однако возрастная структура населения будет заметно отличаться от нынешней.

Ранее сообщалось, что население Евросоюза достигло пика и в ближайшие десятилетия начнёт сокращаться. Сейчас в странах союза проживают 450,6 миллиона человек. К 2050 году показатель, по прогнозам, опустится примерно до 445 миллионов, а к 2100 году составит 398,8 миллиона. Снижение достигнет 11,7 процента, что вернёт численность населения к уровню 1970-х годов.