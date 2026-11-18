Разговор с Владимиром Путиным незадолго до начала СВО заставил Джо Байдена потерять самообладание. Бывший президент США описал этот эпизод в мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America).

По его словам, 7 декабря 2021 года он предупредил российского лидера о жёстких санкциях в случае начала боевых действий. Байден также пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь. Но российский лидер только пожал плечами.

«Я объяснил, что он будет наказан суровыми санкциями, если вторгнется, и что мы предоставим необходимую помощь, чтобы Украина могла защитить себя. Он пожал плечами и заявил о своей непричастности — так, что это одновременно выводило из себя и звучало совершенно неубедительно», — написал Байден.

В книге он также связал ухудшение российско-американских отношений с расширением НАТО на восток и обещанием принять Украину в альянс. По оценке Байдена, в 2000-х годах стороны располагали возможностями снизить напряжённость, а Москва проявляла готовность к сближению.

Ранее Life.ru сообщал, что в этих же мемуарах Байден упомянул американцев, которые восхищаются Путиным. Книга охватывает четыре года его президентства, решения во внешней политике и обстоятельства выхода из предвыборной гонки 2024 года.