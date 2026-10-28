«Позиция всего парламента»: В Раде аплодировали оговорке депутата о повышении собственных зарплат

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк случайно предложил повысить зарплаты украинским парламентариям вместо военнослужащих. Оговорка прозвучала прямо с трибуны во время обсуждения поправки к бюджету на 2027 год. Курьёзный момент попал на видео, которое распространило украинское издание «Главком».

Выступая перед коллегами, Железняк собирался рассказать о необходимости увеличить денежное обеспечение военных. Однако вместо этого неожиданно заговорил о доходах самих депутатов.

«Повышение зарплат народным депутатам — это позиция всего парламента», — произнёс политик.

По сообщениям украинских СМИ, оговорку встретили аплодисментами, а спикер Рады Руслан Стефанчук с иронией назвал идею интересной. Позднее парламентарий признал ошибку и извинился. Он объяснил случившееся волнением во время выступления, подчеркнув, что речь шла именно о повышении выплат украинским военнослужащим.

Обсуждавшаяся поправка № 1279 предполагает увеличение денежного обеспечения военных в 2027 году. Ранее её поддержал бюджетный комитет, а 28 октября, по словам Железняка, за инициативу проголосовали 304 депутата. При этом окончательный размер прибавки ещё предстоит определить.

В тот же день Верховная рада приняла проект государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении. Документ поддержали 239 парламентариев.