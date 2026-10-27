В Раде предложили оставить бронь от мобилизации только Зеленскому и министрам

На Украине предложили оставить бронь от мобилизации только Владимиру Зеленскому и министрам, лишив такой возможности остальных граждан. С инициативой выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, позицию которой приводит издание «Страна.ua».

Парламентарий считает, что действующие исключения необходимо пересмотреть даже для её коллег по Верховной раде. Однако народным избранникам она предлагает установить особый порядок прохождения службы. Такой механизм, по задумке Безуглой, должен позволить депутатам продолжать участвовать в парламентских голосованиях.

Бронирование на Украине — это механизм временной отсрочки от мобилизации для определённых категорий военнообязанных работников. Он позволяет сохранять сотрудников на предприятиях, признанных критически важными для экономики, обороны и обеспечения жизнедеятельности страны. Оформлением занимается работодатель, а на период действия такого статуса специалист не подлежит призыву.

Ранее Life.ru рассказывал об ужесточении правил бронирования сотрудников украинских предприятий. В октябре 2026 года правительство страны одобрило изменения, предусматривающие сокращение предельной доли работников с отсрочкой в оборонной промышленности и энергетике со 100 до 85%. Для организаций жилищно-коммунального хозяйства показатель предложили снизить с 75 до 60%. Одновременно власти решили пересмотреть критерии признания компаний критически важными.