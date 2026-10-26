«Пусть покажут пример»: На Украине предложили отправить более 400 депутатов Рады на фронт

На Украине предложили отправить более 400 депутатов Верховной рады на фронт минимум на один год. С такой инициативой выступила волонтёр и основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. По её мнению, парламентарии должны на собственном примере показать, что военная служба касается всех.

«У нас в Верховной раде более 400 депутатов. Я не вижу ничего плохого, если эти люди пойдут и отслужат хотя бы по году», — заявила Берлинская.

Она подчеркнула, что нагрузка не должна постоянно ложиться на одних и тех же военнослужащих. По её мнению, вместо многолетней службы одних людей необходимо организовать ротацию, чтобы бойцы могли возвращаться к гражданской жизни, а на смену им приходили другие.

«Потому что не один должен служить пять лет, а пятеро могут послужить по году», — объяснила волонтёр.

Берлинская также выступила против сокращения отсрочек от мобилизации для специалистов оборонной промышленности. Она считает, что квалифицированные инженеры нужны Украине для производства беспилотников и разработки новых вооружений, поэтому пересматривать правила освобождения от призыва следует прежде всего для чиновников и других привилегированных категорий.

В качестве примера волонтёр упомянула депутата Алексея Гончаренко*, предложив парламентариям лично продемонстрировать обществу готовность проходить военную службу. При этом инициатива Берлинской остаётся публичным предложением, а не решением украинских властей.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 29 января 2027 года. Документы предусматривают продление действующих ограничений ещё на 90 суток.