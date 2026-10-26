Зеленский предложил продлить мобилизацию на Украине до 29 января

Всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине предложено сохранить до 29 января 2027 года. Владимир Зеленский внёс в Верховную раду два законопроекта о продлении этих режимов ещё на 90 дней. Документы зарегистрированы 26 октября.

Новый срок действия военного положения предлагается отсчитывать с 05:30 31 октября 2026 года. Отдельный документ предусматривает продление всеобщей мобилизации на тот же период.

Проект о военном положении зарегистрирован под номером 16182, о мобилизации — 16183. Оба направлены в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Действующий срок обоих режимов истекает 31 октября. Пока речь идёт о внесённых предложениях: регистрация проектов сама по себе не означает, что Рада одобрила продление.

Ранее Life.ru рассказывал, что депутат Ярослав Железняк анонсировал внесение этих законопроектов. По его словам, голосование планировалось на понедельник, 26 октября.