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Опубликовано 26 октября, 11:18

Зеленский предложил продлить мобилизацию на Украине до 29 января

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине предложено сохранить до 29 января 2027 года. Владимир Зеленский внёс в Верховную раду два законопроекта о продлении этих режимов ещё на 90 дней. Документы зарегистрированы 26 октября.

Новый срок действия военного положения предлагается отсчитывать с 05:30 31 октября 2026 года. Отдельный документ предусматривает продление всеобщей мобилизации на тот же период.

Проект о военном положении зарегистрирован под номером 16182, о мобилизации — 16183. Оба направлены в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Действующий срок обоих режимов истекает 31 октября. Пока речь идёт о внесённых предложениях: регистрация проектов сама по себе не означает, что Рада одобрила продление.

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Ранее Life.ru рассказывал, что депутат Ярослав Железняк анонсировал внесение этих законопроектов. По его словам, голосование планировалось на понедельник, 26 октября.

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Оксана Попова
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