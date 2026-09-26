Решение вручить Владимиру Зеленскому премию «Маяк надежды» в православном храме в Нью-Йорке является позорным и беззаконным. Такое мнение высказал РИА «Новости» архиепископ Канадский и Монреальский Гавриил (Чемодаков).

Храм-памятник Святого Николая при Всемирном торговом центре объявил Зеленского лауреатом награды. Церемония должна пройти 26 сентября во время ежегодного благотворительного вечера.

«Позор, иначе не назовёшь. Это вопиющее беззаконие», — заявил архиепископ и назвал украинского политика террористом, возложив на него ответственность за гибель мирных жителей и атаки на гражданские объекты.

Владыка Гавриил считает, что западные СМИ замалчивают жертвы ударов ВСУ по территории России.

«Когда украинские дроны убивают мирных жителей, в том числе детей, в России — молчок, никогда мы не услышим об этом на Западе», — подчеркнул он.

Особое сожаление архиепископа вызвало то, что награждение проходит в год 25-летия терактов 11 сентября. Храм Святого Николая возвели взамен одноимённой греческой церкви, разрушенной при обрушении Всемирного торгового центра в 2001 году.

Ранее более тысячи человек подписали петицию против вручения Зеленскому премии «Маяк надежды». Авторы обращения потребовали выбрать неполитического лауреата.