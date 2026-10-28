Отсутствие жёсткой реакции Берлина на подрыв «Северных потоков» стало позором для Германии и поставило под сомнение её государственный суверенитет. Такую оценку в интервью РИА «Новости» дал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Это позор для суверенного статуса государства Германии просто так промолчать в тряпочку», — заявил дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что несколько лет назад НАТО и Евросоюз закрепили в своих стратегических документах положения, позволяющие расценивать масштабные разрушения критически важной инфраструктуры как вооружённое нападение. Подобная трактовка, по его словам, затрагивает в том числе механизм коллективной обороны, предусмотренный пятой статьёй Североатлантического договора.

Грушко считает, что такой инцидент формально способен стать поводом для объявления войны. По его логике, при подтверждении причастности США или Великобритании немецкие власти должны были бы пойти на этот шаг в отношении виновной стороны. Однако теперь расследование сосредоточено на украинской версии произошедшего. При этом замминистра посетовал на медленный ход разбирательства и отсутствие ответов на запросы Москвы.