Работой правительства Германии недовольны 87% жителей страны

Работой федерального правительства недовольны практически все сторонники «Альтернативы для Германии», а последствия иммиграции и преступность вызывают у них гораздо больше опасений, чем у избирателей других партий. При этом усиления правого экстремизма боится лишь каждый пятый сторонник АдГ. Такие результаты показал опрос Forsa, проведённый по заказу RTL и ntv.

Среди сторонников АдГ 99% заявили, что федеральное правительство не справляется с проблемами страны. В общей выборке этот показатель составил 87%. Ещё 98% избирателей партии обеспокоены последствиями иммиграции, а 97% — масштабами преступности. Среди всех опрошенных эти темы вызывают тревогу у 56% и 70% соответственно.

Однако отношение к правому экстремизму заметно отличается от общей картины. Его усиления опасаются 21% сторонников АдГ, тогда как среди немцев в целом таких 70%. Похожий разрыв обнаружился в оценке климатических изменений: их последствия тревожат четверть избирателей АдГ против 64% всех участников опроса. Экономические проблемы вызывают беспокойство у сторонников партии не меньше. Дальнейшего повышения налогов и сборов опасаются 96%, ухудшения медицинского обслуживания — 91%, а снижения надёжности пенсионной системы — также 91%. Рост цен тревожит 91% сторонников АдГ против 84% респондентов в целом.

При этом тревоги немцев различаются в зависимости от политических предпочтений. Социальное неравенство беспокоит 82% сторонников СДПГ и 93% избирателей «Левых», но среди сторонников ХДС/ХСС этот показатель составляет 48%. Последствия изменения климата вызывают опасения у 95% сторонников «Зелёных» и 90% избирателей «Левых».

Возможное втягивание Германии в войну оказалось одной из немногих тем, по которой сторонники АдГ близки к общенациональным показателям: такого развития событий опасаются 62% избирателей партии и 58% опрошенных в целом. Forsa провела исследование с 21 по 23 октября 2026 года. В опросе участвовали 1009 человек, статистическая погрешность составляет около трёх процентных пунктов.