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Опубликовано 29 октября, 11:20

Прах «полицейского с Рублёвки» Мухича развеяли над Чёрным морем

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ romapopoff

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ romapopoff

Близкие актёра Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублёвки», развеяли его прах над Чёрным морем в Сочи, исполнив желание актёра. Кадрами прощания поделилась в соцсети его подруга, художница Ольга Торопова. В церемонии участвовала и вдова артиста Юлия.

Прах Попова развеяли над морем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tekilla_art

«Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написала Торопова.

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О прощании стало известно в годовщину смерти звезды «Полицейского с Рублёвки». Попов скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет. Зрители запомнили его прежде всего по роли следователя Игоря Мухича. Актёр несколько лет боролся с опухолью головного мозга. В августе 2025-го он рассказал о рецидиве заболевания и потере зрения на один глаз.

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Татьяна Миссуми
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