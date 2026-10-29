Прах «полицейского с Рублёвки» Мухича развеяли над Чёрным морем

Близкие актёра Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублёвки», развеяли его прах над Чёрным морем в Сочи, исполнив желание актёра. Кадрами прощания поделилась в соцсети его подруга, художница Ольга Торопова. В церемонии участвовала и вдова артиста Юлия.

Прах Попова развеяли над морем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tekilla_art

«Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написала Торопова.

О прощании стало известно в годовщину смерти звезды «Полицейского с Рублёвки». Попов скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет. Зрители запомнили его прежде всего по роли следователя Игоря Мухича. Актёр несколько лет боролся с опухолью головного мозга. В августе 2025-го он рассказал о рецидиве заболевания и потере зрения на один глаз.