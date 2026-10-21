«Практика подкралась»: Почему выход из ЕАЭС станет болезненным ударом для экономики Армении

Приостановка участия Армении в Евразийском экономическом союзе может ударить не только по экономике республики, но и по доходам семей, чьи родственники работают в России. Об этом заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян, комментируя доклад четырёх стран ЕАЭС о возможных последствиях такого шага.

По оценке эксперта, в Ереване начинают осознавать экономические риски дальнейшего сближения с Евросоюзом. Именно этим он объясняет изменение риторики армянских представителей, которые стали осторожнее высказываться об отношениях с Россией и партнёрами по ЕАЭС.

«Вот когда практика подкралась, вот тогда уже стали менять тон дискурса. Вот что сейчас, собственно, и происходит», — отметил политолог.

Одним из наиболее болезненных последствий возможного ограничения участия в ЕАЭС Согомонян считает изменение условий работы армянских граждан в России. Сейчас членство в союзе даёт им преимущества при трудоустройстве. Их утрата может осложнить оформление документов и затронуть семьи, зависящие от заработков родственников за рубежом.

При этом речь идёт не только о деньгах. По словам профессора, за десятилетия работы в России армянские граждане выстроили прочные отношения с работодателями и деловыми партнёрами.

«То есть это не просто рабочие отношения, это действительно дружба, партнёрство, которое складывалось вот, не знаю, 30–40 лет», — подчеркнул Согомонян в эфире радио «Комсомольская правда».

Серьёзные трудности, по мнению эксперта, могут возникнуть и у армянских экспортёров. Быстро заменить привычные рынки сбыта европейскими вряд ли удастся: для выхода на рынок ЕС потребуется время на сертификацию продукции и перестройку логистики. Поэтому компенсировать возможные торговые потери в короткий срок будет непросто.