«Практика подкралась»: Почему выход из ЕАЭС станет болезненным ударом для экономики Армении
Профессор Согомонян: Выход Армении из ЕАЭС затронет доходы семей в России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Приостановка участия Армении в Евразийском экономическом союзе может ударить не только по экономике республики, но и по доходам семей, чьи родственники работают в России. Об этом заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян, комментируя доклад четырёх стран ЕАЭС о возможных последствиях такого шага.
По оценке эксперта, в Ереване начинают осознавать экономические риски дальнейшего сближения с Евросоюзом. Именно этим он объясняет изменение риторики армянских представителей, которые стали осторожнее высказываться об отношениях с Россией и партнёрами по ЕАЭС.
«Вот когда практика подкралась, вот тогда уже стали менять тон дискурса. Вот что сейчас, собственно, и происходит», — отметил политолог.
Одним из наиболее болезненных последствий возможного ограничения участия в ЕАЭС Согомонян считает изменение условий работы армянских граждан в России. Сейчас членство в союзе даёт им преимущества при трудоустройстве. Их утрата может осложнить оформление документов и затронуть семьи, зависящие от заработков родственников за рубежом.
При этом речь идёт не только о деньгах. По словам профессора, за десятилетия работы в России армянские граждане выстроили прочные отношения с работодателями и деловыми партнёрами.
«То есть это не просто рабочие отношения, это действительно дружба, партнёрство, которое складывалось вот, не знаю, 30–40 лет», — подчеркнул Согомонян в эфире радио «Комсомольская правда».
Серьёзные трудности, по мнению эксперта, могут возникнуть и у армянских экспортёров. Быстро заменить привычные рынки сбыта европейскими вряд ли удастся: для выхода на рынок ЕС потребуется время на сертификацию продукции и перестройку логистики. Поэтому компенсировать возможные торговые потери в короткий срок будет непросто.
Ранее Life.ru сообщал, что четыре страны ЕАЭС рассмотрели возможность временной приостановки участия Армении в объединении. Согласно совместному докладу, такая мера может действовать до проведения референдума, на котором гражданам республики предстоит определиться между дальнейшим участием в евразийском объединении и курсом на вступление в Евросоюз. Авторы документа ссылаются на положения международного права, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.