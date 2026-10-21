Не видать Евросоюза? Болтон рассказал пранкерам, на что Армении лучше сделать ставку

Армении вряд ли удастся вступить в Евросоюз в обозримой перспективе, поэтому Еревану стоит сосредоточиться на развитии торговых отношений с западными странами. Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Экс-чиновник обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются другие государства, стремящиеся стать членами ЕС. В качестве примера он привёл некоторые бывшие югославские республики, Молдавию и Украину. По его оценке, Армения на нынешнем этапе также едва ли может рассчитывать на быстрое присоединение к объединению.

Вместо ожидания членства Болтон предложил расширять экономическое сотрудничество. По его мнению, европейские страны могли бы активнее открывать свои рынки для армянских товаров, а Вашингтону стоило бы рассмотреть заключение дополнительных торговых соглашений с Ереваном.

При этом с 10 октября Евросоюз уже ввёл для Армении временные торговые льготы. Они рассчитаны на два года и предусматривают снижение или отмену пошлин на ряд товаров, включая сельскохозяйственную продукцию. Преференции охватывают около 80% армянского экспорта в ЕС, хотя для отдельных категорий действуют ограничения и квоты.

Бывший советник также сослался на обеспокоенность американцев армянского происхождения положением республики. Кроме того, он выразил сомнения в реализации договорённостей, которые президент США Дональд Трамп представляет как собственное дипломатическое достижение. В той же беседе Болтон положительно оценил возможный вывод российской военной базы с территории Армении.

Вступление Армении в Евросоюз может обернуться серьёзными экономическими издержками, прежде всего из-за необходимости выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В таком случае армянские производители рискуют лишиться беспошлинного доступа к рынкам России и других стран ЕАЭС, столкнуться с дополнительными таможенными барьерами и ростом расходов на экспорт. Масштаб потенциальных потерь может оказаться значительным: в 2025 году Армения поставила в страны ЕАЭС товаров на 3,2 миллиарда долларов, а импортировала на 5 миллиардов. Дополнительными рисками станут необходимость адаптации бизнеса к европейским стандартам, возможное удорожание отдельных товаров и усиление торговых разногласий с Москвой. При этом доступ к рынку ЕС не гарантирует быстрой компенсации возможных потерь на традиционных направлениях торговли.