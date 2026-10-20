Минус $2 млрд: Экспорт Армении может рухнуть на 50% при выходе из ЕАЭС

Армения рискует потерять более двух миллиардов долларов экспортной выручки в случае приостановки членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Поставки товаров собственного производства могут сократиться на 30–50%, а реэкспорт — более чем на 90%. Такой прогноз содержится в совместном докладе России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, который приводит пресс-служба российского правительства.

«В отношении товаров традиционного экспорта Республики Армения прогнозируется снижение экспорта в коридоре от 30-31% (товары легкой промышленности, товары и изделия из древесины) до 50% (алкогольная продукция). Средний уровень снижения составит 39,6%», — говорится в документе.

Ещё серьёзнее могут пострадать поставки товаров, которые Армения закупает за рубежом и затем перепродаёт в страны ЕАЭС. Авторы доклада прогнозируют сокращение такого реэкспорта на 91,6%. Расчёты основаны на возможном возвращении объёмов торговли к показателям 2021 года.

В денежном выражении потери от сокращения экспорта армянской продукции оцениваются в 622,5 миллиона долларов. Реэкспорт может обвалиться с 1,6 миллиарда до 135 миллионов долларов, что означает недополученные 1,46 миллиарда.

Таким образом, общий объём поставок Армении на рынок ЕАЭС, согласно прогнозу, упадёт с 3,17 миллиарда до 1,08 миллиарда долларов. Суммарное сокращение составит 2,09 миллиарда долларов, или 65,8% относительно уровня 2025 года.

Ранее Life.ru сообщал, что лидеры стран ЕАЭС поручили подготовить доклад о последствиях возможного выхода Армении из объединения. Решение приняли в мае 2026 года, а рассмотрение документа запланировали на декабрь.

Армения пока остаётся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако власти страны взяли курс на сближение с Евросоюзом. В марте 2025 года парламент республики принял закон о начале процесса вступления в ЕС, а в августе 2026-го премьер-министр Никол Пашинян объявил о намерении подготовить официальную заявку на членство. Ереван рассчитывает расширить экономические и политические связи с Европой, одновременно сохраняя торговые отношения с Россией и другими странами ЕАЭС. Москва предупреждает, что одновременное членство в двух объединениях невозможно. Пашинян признаёт, что Армении в перспективе придётся сделать выбор, однако пока не видит оснований для выхода из ЕАЭС. В октябре он также заявил, что республика ещё не готова к вступлению в Евросоюз и нуждается в дополнительных реформах.