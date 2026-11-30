Оппозиционная Народная партия Испании (PP) во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо одержала победу на досрочных парламентских выборах в Испании, которые состоялись 29 ноября. После обработки 96,4% голосов политическая сила получила 32,5% поддержки избирателей и 133 места в Конгрессе депутатов. Об этом свидетельствуют данные МВД страны, которые публикует RTVE.

Правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса заняла второе место с результатом 28,9% и 115 мандатами. Третьей стала партия Vox, набравшая 16,1% голосов и получившая 52 депутатских кресла. Ещё два мандата достались совместной кандидатуре UPN-PP.

Таким образом, правая Народная партия вместе с Vox и UPN располагает 187 местами в нижней палате парламента из 350. Для абсолютного большинства необходимо 176 мандатов. Такой результат позволяет политическим силам претендовать на формирование нового правительства.

При этом по сравнению с выборами 2023 года Народная партия теряет четыре места, а социалисты — шесть. Главным победителем по приросту парламентского представительства стала Vox, которая увеличила число своих депутатов с 33 до 52.

Явка на выборах, согласно предварительным данным, достигла 79,6%, что на 9,2 процентного пункта выше показателя предыдущего голосования. Всего в стране избирали 350 депутатов нижней палаты парламента.

Санчес уже поздравил лидера Народной партии с победой. Теперь политической силе предстоит провести переговоры о формировании правительства, после чего кандидат на пост премьера должен получить поддержку парламента.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Испании в октябре объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов из-за затяжного политического кризиса, обострившийся после отклонения депутатами правительственных инициатив по борьбе с жилищными проблемами. В частности, кабмин предлагал усилить защиту арендаторов от выселения и продлить действие некоторых договоров найма. На фоне роста стоимости жилья по стране прокатилась волна массовых протестов.