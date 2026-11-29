Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия столкнулась с неожиданной проблемой на парламентских выборах. Чиновница забыла дома удостоверение личности, а когда попыталась предъявить его электронную версию, выяснилось, что на избирательном участке отсутствует мобильная связь. Об этом сообщает Cadena SER.

Неприятность произошла 29 ноября, когда глава Минздрава пришла отдать голос на досрочных парламентских выборах. Обнаружив отсутствие привычного документа, Гарсия решила воспользоваться приложением MiDNI, которое позволяет подтвердить личность с помощью смартфона.

Однако открыть цифровое удостоверение не удалось. Внутри помещения телефон не ловил сеть, поэтому приложение не могло загрузить необходимые данные. Министру пришлось временно покинуть избирательный участок в сопровождении представителя избирательного процесса.

На улице Гарсия смогла восстановить соединение и получить доступ к документу. После этого она вернулась в помещение и без дополнительных затруднений проголосовала. Ситуация оказалась особенно примечательной на фоне нововведения нынешних выборов. Впервые испанцам разрешили подтверждать личность на участках с помощью электронного удостоверения MiDNI. По данным Cadena SER, к моменту голосования приложение активировали уже более 1,75 миллиона человек.

Напомним, досрочные парламентские выборы проходят в Испании 29 ноября. Избиратели определяют новый состав Конгресса депутатов из 350 человек, а также избирают представителей Сената. Участки работают до 20:00 по местному времени, после чего начнётся подсчёт голосов. Роспуск парламента последовал после затяжного политического кризиса и провала правительственных инициатив по решению жилищных проблем.