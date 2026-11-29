В Барселоне во время досрочных парламентских выборов скончался человек, пришедший проголосовать. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Об этом сообщила представитель МВД Испании Сусана Крисостомо на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTVE.

По информации испанских СМИ, трагедия произошла в избирательном центре района Ноу-Баррис. У 88-летнего избирателя остановилось сердце. На место прибыли три бригады скорой помощи, однако попытки реанимации не принесли результата.

При этом происшествие не повлияло на проведение голосования. Избирательный участок продолжил работу, а в МВД Испании подчеркнули, что в целом выборы проходят в штатном режиме.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, испанцы выбирают новый состав парламента. Голосование началось в 09:00 по местному времени (11:00 мск), а закрытие большинства участков запланировано на 20:00 (22:00 мск). Первые предварительные результаты станут известны после завершения голосования. Гражданам предстоит определить состав Конгресса депутатов, в который входят 350 парламентариев, а также избрать представителей Сената. Досрочные выборы были назначены после того, как премьер-министр Педро Санчес распустил парламент на фоне политического кризиса.