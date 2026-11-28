Квартирный вопрос всё испортил: Кто может победить Санчеса на выборах в Испании
Историк Филатов: Народная партия победит на парламентских выборах в Испании
Обложка © ТАСС / Harry Nakos
Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо, вероятнее всего, опередит социалистов премьера Педро Санчеса на досрочных выборах 29 ноября, считает историк Георгий Филатов. По его оценке, сформировать правительство консерваторы смогут вместе с правой партией Vox, если договорятся о коалиции.
Опрос GAD3 даёт Народной партии 131 место в Конгрессе депутатов, социалистам — 110, а Vox — 63. У двух правых партий в сумме получается 194 мандата при необходимых для большинства 176. Обе выступают за ужесточение миграционной политики, но консерваторы считают, что Испании нужны приезжие, а Vox хочет предоставлять жильё и льготы испанцам.
Именно спор о жилье приблизил выборы на восемь месяцев. Педро Санчес распустил парламент после того, как депутаты отклонили его жилищную реформу. За десять лет и покупка, и аренда жилья в Испании подорожали более чем на 80%, пояснил собеседник RTVI.
Ранее Альберто Нуньес Фейхоо заявил о готовности возглавить правительство Испании. На выборах 2023 года его партия уже заняла первое место, но тогда ей не хватило поддержки в парламенте, чтобы сформировать кабинет.