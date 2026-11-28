Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо, вероятнее всего, опередит социалистов премьера Педро Санчеса на досрочных выборах 29 ноября, считает историк Георгий Филатов. По его оценке, сформировать правительство консерваторы смогут вместе с правой партией Vox, если договорятся о коалиции.

Опрос GAD3 даёт Народной партии 131 место в Конгрессе депутатов, социалистам — 110, а Vox — 63. У двух правых партий в сумме получается 194 мандата при необходимых для большинства 176. Обе выступают за ужесточение миграционной политики, но консерваторы считают, что Испании нужны приезжие, а Vox хочет предоставлять жильё и льготы испанцам.

Именно спор о жилье приблизил выборы на восемь месяцев. Педро Санчес распустил парламент после того, как депутаты отклонили его жилищную реформу. За десять лет и покупка, и аренда жилья в Испании подорожали более чем на 80%, пояснил собеседник RTVI.