Споры о поддержке Украины обнажили разногласия, которые копились в Европе задолго до 2022 года, считает политолог Сергей Маркелов. По его мнению, после начала СВО политические и экономические противоречия обострились быстрее и стали заметнее.

Собеседник «Царьграда» напомнил, что во Франции и Греции массовые протесты шли ещё до начала СВО. В Германии к тому времени уже несколько лет набирала силу оппозиция, а в Великобритании разногласия проявились во время Brexit.

«Мы просто это дело напрягли, и дальше срабатывает пословица: где тонко, там и рвётся. <...> То есть увеличили давление в этой части, и посыпалось. …Мы ускорили траектории и проявили проблемы, чтобы Евросоюз понял все эти гадости», — заключил эксперт.