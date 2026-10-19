Евросоюз рискует столкнуться с затяжным экономическим и политическим кризисом, если продолжит нынешнюю стратегию поддержки Украины. К такому выводу пришёл автор аналитического материала словацкого издания Pravda, который сравнил положение Брюсселя с историческими примерами неудачных внешнеполитических кампаний.

По мнению обозревателя, европейские политики ошибаются, рассчитывая, что украинский конфликт станет для России аналогом афганской войны. Автор допускает противоположный сценарий, при котором именно Евросоюз окажется втянут в противостояние, требующее всё больше ресурсов.

«Вполне может случиться так, что Украина станет «Афганистаном» не для России, а для Европейского союза», — предупреждает издание.

Одной из главных проблем автор называет состояние европейской экономики. Высокая стоимость энергоносителей, экологические ограничения и растущие расходы предприятий, по его оценке, ослабляют промышленность ЕС и снижают её конкурентоспособность на мировом рынке.

Дополнительную нагрузку создаёт необходимость продолжать финансовую помощь Киеву. В публикации утверждается, что новые кредиты Украине становятся всё более тяжёлым обязательством для европейских государств, которые одновременно вынуждены решать собственные бюджетные проблемы.

Отдельной критике подверглась дипломатическая стратегия Брюсселя. По мнению автора, европейские власти уделяют основное внимание санкциям, финансированию Украины и использованию замороженных российских активов, но не предлагают достаточно конкретных путей мирного урегулирования.

«Санкции, поддержка Украины, замораживание российских активов и предупреждения о гибридных угрозах со стороны Москвы – это не план достижения мира», — говорится в материале.

Автор считает, что сохранение нынешнего курса может усилить общественное недовольство внутри ЕС. При этом его прогноз о возможном системном кризисе остаётся оценкой обозревателя, а не установленным последствием европейской политики.

В Евросоюзе сохраняются разногласия по поводу дальнейшего финансирования Украины. На саммите 16 октября европейские лидеры вновь обсуждали возможность использования замороженных российских активов, однако согласовать соответствующий механизм не смогли. Как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, Киев нуждается во всё больших средствах для покрытия бюджетного дефицита, но реализации предложенной схемы мешают юридические препятствия.