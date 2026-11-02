В России назрела необходимость пересмотреть возрастные границы молодёжи, подняв верхнюю планку с 35 до 40 лет. Такая мера соответствует увеличению продолжительности жизни и сохранению активности людей в зрелом возрасте. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил академик РАН Геннадий Онищенко, поддержавший инициативу ВЦИОМ.

По словам специалиста, современные россияне значительно дольше остаются трудоспособными и сохраняют хорошее самочувствие. Поэтому прежние представления о молодости постепенно теряют актуальность.

«Это правильная констатация тех изменений, которых мы достигаем в продолжительности жизни», — подчеркнул Онищенко.

Академик напомнил, что в довоенные годы средняя продолжительность жизни составляла около 47 лет, тогда как сейчас этот показатель достигает 72 лет. Таким образом, за прошедшие десятилетия россияне получили примерно 25 дополнительных лет жизни.

Важнейшую роль в этих изменениях, по мнению эксперта, сыграло улучшение повседневных условий. Доступность качественной питьевой воды, полноценное питание, развитие бытовой инфраструктуры и здравоохранения позволяют людям дольше сохранять здоровье.

Онищенко считает, что концепция активного долголетия должна находить отражение и в возрастной классификации населения.