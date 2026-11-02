Возраст молодёжи в России со временем могут повысить до 40 лет. Такой прогноз сделал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с РИА «Новости». По его мнению, люди стали дольше сохранять активность и иначе воспринимать собственный возраст.

«Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи», — сказал Федоров.

Глава ВЦИОМ связывает возможный пересмотр возрастных границ с развитием медицины, популярностью спорта и здорового образа жизни. По его словам, за последние 15 лет у россиян появилось больше возможностей, а представления о молодости заметно изменились.

Фёдоров обратил внимание и на отношение к более старшему возрасту. Если раньше людей приходилось убеждать, что после 50 лет жизнь не заканчивается, то сегодня, по его оценке, такое объяснение уже никому не требуется.

При этом официальные границы пока остаются прежними. Согласно закону «О молодёжной политике в Российской Федерации», к молодёжи относятся граждане от 14 до 35 лет включительно. О конкретных планах изменить законодательство Фёдоров не говорил.

Ранее Life.ru рассказывал о взгляде академика РАН Геннадия Онищенко на возрастные границы. Он напоминал, что в научной сфере статус молодого учёного сохраняется до 39 лет. Для поддержания активности в более зрелом возрасте академик советовал тренировать память, сохранять интеллектуальную нагрузку и заниматься интересным делом.