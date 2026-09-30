Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 08:53

Всё только начинается: Онищенко назвал возраст окончания молодости

Онищенко заявил, что молодость заканчивается в 35 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальная граница молодёжного возраста в России сейчас проходит на отметке 35 лет, однако со временем этот рубеж может измениться. Об этом заявил РИА «Новости» академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сейчас у нас официально считается, что молодость — это до 35 лет, научная молодость (возраст молодых учёных) — 39 лет», — отметил академик.

По словам Онищенко, увеличение средней продолжительности жизни способно привести к дальнейшему пересмотру существующих рамок. Возрастные критерии, таким образом, не обязательно останутся неизменными.

Для сохранения активности на долгие годы эксперт посоветовал заниматься интересным человеку делом, тренировать память и поддерживать интеллектуальную нагрузку.

«Проработали» родителей: Молодые россияне всё чаще сокращают общение с семьёй
«Проработали» родителей: Молодые россияне всё чаще сокращают общение с семьёй

Ранее Life.ru сообщал, что Онищенко предложил официально считать россиян молодёжью до 40 лет. Академик объяснял инициативу тем, что люди дольше сохраняют трудоспособность, ясность мышления и физическую активность.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Геннадий Онищенко
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar