Всё только начинается: Онищенко назвал возраст окончания молодости
Онищенко заявил, что молодость заканчивается в 35 лет
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Официальная граница молодёжного возраста в России сейчас проходит на отметке 35 лет, однако со временем этот рубеж может измениться. Об этом заявил РИА «Новости» академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сейчас у нас официально считается, что молодость — это до 35 лет, научная молодость (возраст молодых учёных) — 39 лет», — отметил академик.
По словам Онищенко, увеличение средней продолжительности жизни способно привести к дальнейшему пересмотру существующих рамок. Возрастные критерии, таким образом, не обязательно останутся неизменными.
Для сохранения активности на долгие годы эксперт посоветовал заниматься интересным человеку делом, тренировать память и поддерживать интеллектуальную нагрузку.
Ранее Life.ru сообщал, что Онищенко предложил официально считать россиян молодёжью до 40 лет. Академик объяснял инициативу тем, что люди дольше сохраняют трудоспособность, ясность мышления и физическую активность.
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