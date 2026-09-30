Всё только начинается: Онищенко назвал возраст окончания молодости

Официальная граница молодёжного возраста в России сейчас проходит на отметке 35 лет, однако со временем этот рубеж может измениться. Об этом заявил РИА «Новости» академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сейчас у нас официально считается, что молодость — это до 35 лет, научная молодость (возраст молодых учёных) — 39 лет», — отметил академик.

По словам Онищенко, увеличение средней продолжительности жизни способно привести к дальнейшему пересмотру существующих рамок. Возрастные критерии, таким образом, не обязательно останутся неизменными.

Для сохранения активности на долгие годы эксперт посоветовал заниматься интересным человеку делом, тренировать память и поддерживать интеллектуальную нагрузку.

Ранее Life.ru сообщал, что Онищенко предложил официально считать россиян молодёжью до 40 лет. Академик объяснял инициативу тем, что люди дольше сохраняют трудоспособность, ясность мышления и физическую активность.