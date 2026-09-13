Правило «границы с пьющими»: Почему бросить пить в паре придётся обоим
Нарколог Шуров: Если один в паре бросает пить, то и второй партнёр должен
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Если один из партнёров пытается отказаться от алкоголя, второму также стоит пересмотреть собственное употребление спиртного. Иначе привычка одного может постоянно провоцировать другого, заявил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров.
Специалист объяснил, что в таких случаях действует принцип «границ с пьющими». Когда человек не способен самостоятельно контролировать тягу к алкоголю, окружающим приходится менять привычный образ жизни, чтобы не создавать дополнительных поводов для срыва.
«Такое правило есть, называется «границы с пьющими». Если первый имеет проблемы с алкоголем, не контролирует своё влечение, то второй должен свою жизнь перестраивать, потому что это будет постоянно провоцировать первого», — объяснил Шуров.
По словам нарколога, это касается и семей, где один из супругов пытается избавиться от зависимости. Если второй продолжает время от времени выпивать дома или в компании, полностью исключить провоцирующие ситуации не получится.
При этом речь идёт не о возможности самостоятельно «исправить» другого человека. Отказ от алкоголя требует изменения привычек и условий, которые могут поддерживать зависимость.
Ранее Life.ru рассказывал об исследовании влияния алкогольных привычек супругов на отношения. Учёные выяснили, что различия в употреблении спиртного между партнёрами могут быть связаны с повышенным риском конфликтов и снижением удовлетворённости браком.
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