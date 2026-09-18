Правительство Мадьяра разрывает гигантский контракт на €63 млрд, заключённый при Орбане

Правительство Венгрии намерено расторгнуть 35-летний контракт на управление большей частью скоростных дорог страны стоимостью около €63 млрд. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр Петер Мадьяр на правительственном брифинге в Будапеште.

Соглашение с Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő было заключено в 2022 году при кабинете Виктора Орбана. Оно предусматривает эксплуатацию, обслуживание и развитие примерно 1237 километров автомагистралей в течение 35 лет.

После проверки новые власти заявили, что считают договор в нынешнем виде незаконным. По версии министра транспорта и инвестиций Давида Витези, государство фактически взяло на себя основные финансовые риски, из-за чего соглашение, по мнению правительства, не соответствует принципам полноценной концессии.

Общая номинальная сумма выплат по контракту оценивается в 23,196 трлн форинтов, или примерно €63 млрд по текущему курсу. С момента заключения соглашения государство уже перечислило MKIF около 870 млрд форинтов, а до 2030 года должно было выплатить ещё почти 2 трлн.

Мадьяр заявил, что правительство не только прекратит действие договора, но и обратится в правоохранительные органы. Витези также утверждает, что некоторые изменения условий соглашения были проведены с нарушениями. Это позиция действующего кабинета, которую MKIF оспаривает.

В самой компании заявляли, что контракт позволил содержать дорожную сеть страны и предусматривает значительные обязательства по ремонту и строительству. MKIF также отвергает утверждения о том, что соглашение не предусматривает для неё существенных рисков.

Ранее Life.ru сообщал, что Виктор Орбан объявил о возвращении к активной политической борьбе против правительства Петера Мадьяра. Бывший премьер и его партия «ФИДЕС» перешли в оппозицию после парламентских выборов апреля 2026 года.