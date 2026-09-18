Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 15:43

Правительство Мадьяра разрывает гигантский контракт на €63 млрд, заключённый при Орбане

Правительство Венгрии расторгнет крупнейшую в Европе дорожную концессию

Петер Мадьяр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Петер Мадьяр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Правительство Венгрии намерено расторгнуть 35-летний контракт на управление большей частью скоростных дорог страны стоимостью около €63 млрд. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр Петер Мадьяр на правительственном брифинге в Будапеште.

Соглашение с Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő было заключено в 2022 году при кабинете Виктора Орбана. Оно предусматривает эксплуатацию, обслуживание и развитие примерно 1237 километров автомагистралей в течение 35 лет.

После проверки новые власти заявили, что считают договор в нынешнем виде незаконным. По версии министра транспорта и инвестиций Давида Витези, государство фактически взяло на себя основные финансовые риски, из-за чего соглашение, по мнению правительства, не соответствует принципам полноценной концессии.

Общая номинальная сумма выплат по контракту оценивается в 23,196 трлн форинтов, или примерно €63 млрд по текущему курсу. С момента заключения соглашения государство уже перечислило MKIF около 870 млрд форинтов, а до 2030 года должно было выплатить ещё почти 2 трлн.

Мадьяр заявил, что правительство не только прекратит действие договора, но и обратится в правоохранительные органы. Витези также утверждает, что некоторые изменения условий соглашения были проведены с нарушениями. Это позиция действующего кабинета, которую MKIF оспаривает.

В самой компании заявляли, что контракт позволил содержать дорожную сеть страны и предусматривает значительные обязательства по ремонту и строительству. MKIF также отвергает утверждения о том, что соглашение не предусматривает для неё существенных рисков.

МИД Венгрии назвал высылку 10 российских дипломатов «частью стратегии»
МИД Венгрии назвал высылку 10 российских дипломатов «частью стратегии»

Ранее Life.ru сообщал, что Виктор Орбан объявил о возвращении к активной политической борьбе против правительства Петера Мадьяра. Бывший премьер и его партия «ФИДЕС» перешли в оппозицию после парламентских выборов апреля 2026 года.

Главные решения европейских правительств, международная политика и отношения между странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Мадьяр
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar