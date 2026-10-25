Правительство передало Минобороны часть Онежского озера на 20 лет
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Правительство России передало Минобороны участок акватории Онежского озера в пользование на 20 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Территорию разрешено использовать исключительно для обеспечения обороны страны и государственной безопасности, следует из документа.
«Предоставить войсковой части 51500 Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Онежского озера», — указано в распоряжении.
Документ устанавливает ограничения на использование выделенной акватории. В частности, её запрещено предоставлять гражданам и организациям для отдыха, рыболовства, рыбоводства и любых других целей, не связанных с обороной и безопасностью государства.
При этом военные обязаны соблюдать природоохранные требования. Запрещается проводить работы, способные изменить естественный водный режим озера, а также допускать загрязнение воды нефтепродуктами и отходами.
Требования распространяются не только на выделенную часть акватории, но и на прилегающую водоохранную зону. Границы участка определены в приложении к распоряжению кабмина.
Ранее Life.ru сообщал, что кабмин передал военным часть акватории Азовского моря на 20 лет. Соответствующее распоряжение в 2024 году также подписал Мишустин. Участок предоставили воинской части в Керчи.