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Опубликовано 25 октября, 02:18

Правительство передало Минобороны часть Онежского озера на 20 лет

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Правительство России передало Минобороны участок акватории Онежского озера в пользование на 20 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Территорию разрешено использовать исключительно для обеспечения обороны страны и государственной безопасности, следует из документа.

«Предоставить войсковой части 51500 Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Онежского озера», — указано в распоряжении.

Документ устанавливает ограничения на использование выделенной акватории. В частности, её запрещено предоставлять гражданам и организациям для отдыха, рыболовства, рыбоводства и любых других целей, не связанных с обороной и безопасностью государства.

При этом военные обязаны соблюдать природоохранные требования. Запрещается проводить работы, способные изменить естественный водный режим озера, а также допускать загрязнение воды нефтепродуктами и отходами.

Требования распространяются не только на выделенную часть акватории, но и на прилегающую водоохранную зону. Границы участка определены в приложении к распоряжению кабмина.

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Ранее Life.ru сообщал, что кабмин передал военным часть акватории Азовского моря на 20 лет. Соответствующее распоряжение в 2024 году также подписал Мишустин. Участок предоставили воинской части в Керчи.

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Александр Блинов
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