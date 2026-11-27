Правительство России продлило временный запрет на поставки авиационного керосина за рубеж до 31 марта 2027 года включительно. О подписании соответствующего постановления сообщила пресс-служба кабмина.

Новые ограничения вступят в силу 1 декабря 2026 года и распространятся в том числе на топливо, приобретённое на биржевых торгах. Предыдущий запрет, введённый в июне, истекает 30 ноября. При этом для отдельных поставок предусмотрены исключения, в частности в рамках международных межправительственных соглашений.

В кабмине подчеркнули, что «решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке». Аналогичные экспортные ограничения в России распространяются и на некоторые другие нефтепродукты, включая дизельное топливо.

Напомним, 25 ноября Минэнерго выступило с инициативой сохранить запрет на экспорт авиакеросина. Продолжительность действия ограничений планировалось определить с учётом баланса спроса и предложения. Приоритетной задачей ведомства оставалось обеспечение потребностей российских авиаперевозчиков.