Правительство России приняло решение о присвоении кубанской Анапе статуса курорта федерального значения. В его состав включена территория муниципального округа площадью 98 186 гектаров, следует из постановления на официальном интернет-портале правовых актов.

«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 98 186 гектаров курортом федерального значения Анапа», — говорится в документе.

Анапа уже была включена в перечень федеральных курортов в 2024 году. Новое решение касается уточнения её границ и приведения документов в соответствие с действующим законодательством.

Статус курорта федерального значения предусматривает особую охрану природных лечебных ресурсов. Для таких территорий устанавливают зоны санитарной охраны, а развитие санаторно-курортной инфраструктуры может осуществляться при поддержке федеральных властей.

Анапа известна не только пляжным отдыхом, но и лечебными природными ресурсами. Здесь расположены месторождения минеральных вод и лечебных грязей, в том числе в районе Кизилташского лимана. Эти ресурсы используют местные санатории и оздоровительные учреждения.

До экологического происшествия в Керченском проливе Анапа ежегодно принимала миллионы отдыхающих. В 2024 году курорт посетили около 5,5 миллиона туристов — на 10% больше, чем годом ранее.

Однако после крушения танкеров в декабре 2024 года туристическая отрасль столкнулась с трудностями. В 2025 году на части пляжей действовали ограничения из-за загрязнения мазутом. Восстановление побережья и развитие курортной инфраструктуры остаются важными задачами для региона.

Ранее Life.ru сообщал, что мощный ливень и шторм серьёзно повредили Центральный пляж Анапы. Потоки воды размыли песчаное побережье и разрушили часть курортной инфраструктуры. Последствия непогоды вновь привлекли внимание к вопросам восстановления и благоустройства популярного российского курорта.