Правительство Украины уволило и. о. главы налоговой службы Карнаух

Кабмин Украины прекратил полномочия Леси Карнаух, которая временно руководила Государственной налоговой службой. Решение приняли на фоне требования главаря киевского руководства Владимира Зеленского проверить работу ведомства, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

Минфину поручили к следующему заседанию кабмина представить претендентов на руководство ГНС. Речь может идти как о постоянном председателе службы, так и о новом исполняющем обязанности.

Карнаух руководила налоговым ведомством с июня 2025 года. Этот пост освободился после ухода Руслана Кравченко, который затем возглавил Офис генерального прокурора. Ранее Карнаух работала в его подчинении.

Смена руководства ГНС произошла в период расследования, которое ведут Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. В начале сентября они объявили операцию «Карфаген» по делу о предполагаемой группе, которая, по версии следствия, обеспечивала защиту мошенническим кол-центрам и занималась легализацией имущества. Одним из фигурантов расследования стал сотрудник руководящего уровня в структуре Офиса генпрокурора. В рамках дела следственные действия проходили и у Кравченко. Через несколько дней он заявил об уходе с должности.

14 сентября конфликт получил продолжение: Кравченко сообщил, что подписал обвинительное заключение в отношении директора НАБУ Семёна Кривоноса и человека, близкого к руководителю САП Александру Клименко. В тот же день он выехал с Украины, назвав поездку командировкой. После этого Зеленский запустил процедуру его увольнения.

Ранее сообщалось, что Зеленский отдельным указом отстранил Кравченко от исполнения обязанностей генерального прокурора ещё до решения Верховной рады. Перед этим Кравченко потребовал ухода руководителей НАБУ и САП после сообщения об обвинении Кривоноса. Экс-комик в ответ заявил, что у генпрокурора остался один путь — оставить должность. Окончательное решение об увольнении должен принять украинский парламент.