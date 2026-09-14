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Опубликовано 14 сентября, 20:44

Правительство Украины уволило и. о. главы налоговой службы Карнаух

Обложка © tax.gov.ua

Обложка © tax.gov.ua

Кабмин Украины прекратил полномочия Леси Карнаух, которая временно руководила Государственной налоговой службой. Решение приняли на фоне требования главаря киевского руководства Владимира Зеленского проверить работу ведомства, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

Минфину поручили к следующему заседанию кабмина представить претендентов на руководство ГНС. Речь может идти как о постоянном председателе службы, так и о новом исполняющем обязанности.

Карнаух руководила налоговым ведомством с июня 2025 года. Этот пост освободился после ухода Руслана Кравченко, который затем возглавил Офис генерального прокурора. Ранее Карнаух работала в его подчинении.

Смена руководства ГНС произошла в период расследования, которое ведут Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. В начале сентября они объявили операцию «Карфаген» по делу о предполагаемой группе, которая, по версии следствия, обеспечивала защиту мошенническим кол-центрам и занималась легализацией имущества. Одним из фигурантов расследования стал сотрудник руководящего уровня в структуре Офиса генпрокурора. В рамках дела следственные действия проходили и у Кравченко. Через несколько дней он заявил об уходе с должности.

14 сентября конфликт получил продолжение: Кравченко сообщил, что подписал обвинительное заключение в отношении директора НАБУ Семёна Кривоноса и человека, близкого к руководителю САП Александру Клименко. В тот же день он выехал с Украины, назвав поездку командировкой. После этого Зеленский запустил процедуру его увольнения.

Офис генпрокурора Украины опроверг подозрение в адрес главы НАБУ Кривоноса
Офис генпрокурора Украины опроверг подозрение в адрес главы НАБУ Кривоноса

Ранее сообщалось, что Зеленский отдельным указом отстранил Кравченко от исполнения обязанностей генерального прокурора ещё до решения Верховной рады. Перед этим Кравченко потребовал ухода руководителей НАБУ и САП после сообщения об обвинении Кривоноса. Экс-комик в ответ заявил, что у генпрокурора остался один путь — оставить должность. Окончательное решение об увольнении должен принять украинский парламент.

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Антон Голыбин
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