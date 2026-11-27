Правительство России установило единый порядок применения льготных тарифов на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Теперь понижающий коэффициент от 0,7 до 1 можно будет применять независимо от расположения участка и способа заключения договора с поставщиком. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Новые правила распространяются как на коллективные договоры, заключённые товариществами, так и на индивидуальные соглашения владельцев участков с гарантирующими поставщиками. При этом не имеет значения, находится СНТ в городе, сельской местности или на межселённой территории.

Ранее собственники, которые заключали договоры напрямую с энергосбытовыми компаниями, могли лишиться льготного тарифа и платить за электричество по более высокой ставке для городского или сельского населения.

Теперь такой разницы быть не должно. Однако в ФАС подчеркнули, что применение понижающего коэффициента зависит от соответствующего решения региональных властей. При коэффициенте 0,7 расчётный тариф снижается на 30%, а при значении 1 остаётся прежним.

Ведомство рассчитывает, что нововведение сделает отношения между поставщиками и потребителями электроэнергии более прозрачными.

Ранее Life.ru рассказывал, как владельцам дач получить скидку до 30% на электричество. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов пояснял, что для проверки права на льготу необходимо уточнить действующий региональный тариф. Он также обращал внимание на проблему потери скидки при переходе садоводов на прямые договоры с энергосбытовыми организациями.