Праздник не только в Новый год: Дед Мороз с подарками навестил избирательный участок в Люберцах

В Люберцах на избирательный участок №1461, расположенный во дворце культуры, пришёл Дед Мороз. О необычном госте сообщила работница участка в социальных сетях.

В Люберцах на избирательный участок пришёл Дед Мороз. Видео © Telegram / 360.ru

Сказочный волшебник появился в помещении, чтобы поднять настроение избирателям и напомнить им о важности голосования. При этом, как отметили на участке, дедушка запамятовал, что уже сделал свой выбор через дистанционное электронное голосование.

В Люберцах на избирательный участок пришёл Дед Мороз. Фото © VK / Анна Суркова

На кадрах видно, как Дед Мороз входит в зал. Он направляется к информационному стенду со списком кандидатов и приветствует присутствующих. Несмотря на забывчивость, новогодний гость дарил подарки и хорошее настроение.

В Люберцах на избирательный участок пришёл Дед Мороз. Фото © VK / Анна Суркова

Выборы депутатов Госдумы идут в России с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов. Половину определят по федеральным партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. В бюллетене значатся десять партий.

Ранее в Хабаровске семья поздравила 18-летнего Максима с первым голосованием прямо у избирательного участка. Как рассказали родители, совершеннолетие молодой человек отметил всего несколько дней назад. Сегодня он впервые пришёл на выборы. У выхода его встретили родные с конфетти, шариками и тортом со свечкой.