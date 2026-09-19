В Хабаровске семья устроила сюрприз 18-летнему сыну после первого голосования

В Хабаровске родители поздравили 18-летнего Максима с первым голосованием прямо на избирательном участке. Об этом сообщает Amur Mash.

В Хабаровске родители поздравили сына с первым голосованием на участке. Видео © Telegram/Amur Mash

По их словам, совершеннолетие молодой человек отметил буквально на днях. Сегодня он впервые пришёл на выборы, а на выходе его ждала семья с конфетти, шариками и тортом со свечкой.

Выборы депутатов Госдумы проходят в России с 18 по 20 сентября: предстоит избрать 450 депутатов — половину по федеральным партийным спискам и 225 по одномандатным округам, в бюллетене представлены десять партий. Одновременно в десятках регионов проходят кампании различного уровня, включая выборы депутатов законодательных собраний и глав субъектов.