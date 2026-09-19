В Хабаровске семья устроила сюрприз 18-летнему сыну после первого голосования
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В Хабаровске родители поздравили 18-летнего Максима с первым голосованием прямо на избирательном участке. Об этом сообщает Amur Mash.
В Хабаровске родители поздравили сына с первым голосованием на участке. Видео © Telegram/Amur Mash
По их словам, совершеннолетие молодой человек отметил буквально на днях. Сегодня он впервые пришёл на выборы, а на выходе его ждала семья с конфетти, шариками и тортом со свечкой.
Выборы депутатов Госдумы проходят в России с 18 по 20 сентября: предстоит избрать 450 депутатов — половину по федеральным партийным спискам и 225 по одномандатным округам, в бюллетене представлены десять партий. Одновременно в десятках регионов проходят кампании различного уровня, включая выборы депутатов законодательных собраний и глав субъектов.
Ранее Life.ru писал, что к 12:05 по московскому времени общая явка на выборах депутатов Госдумы достигла 31,09%, причём этот показатель зафиксирован синхронно как по единому федеральному округу, так и по одномандатным округам. Голосование продолжается в штатном режиме по всей стране. Первый день выборов в Госдуму прошёл активнее, чем в 2021 году: к 20:00 мск явка составила 29,19% против 18,39% пять лет назад. Самый большой рост зафиксирован в Брянской области (64,49%, +37,57 п.п.), а в Москве явка выросла до 28,58%, в Подмосковье — до 24,32%, в Петербурге — до 27,1%.
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