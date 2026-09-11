«Предатель, враг и преступник»: В Госдуме потребовали расследовать действия Бахарева

В Госдуме призвали правоохранительные органы проверить действия журналиста Игоря Бахарева и возбудить против него уголовное дело. Депутаты Андрей Колесник и Михаил Романов в беседе с Life.ru заявили, что поступки публициста требуют серьёзной правовой оценки. Поводом стали сведения о публикации адресов российских складов и финансовой поддержке ВСУ.

Когда человек сливает адреса, понятно для каких целей, и спонсирует ВСУ, а это в том числе идёт на вооружение, которое применяется по нашим войскам, то статусом иностранного агента уже не обойдёшься. Это уже государственная измена. Андрей Колесник Депутат Госдумы

Депутат назвал парадоксальной ситуацию, при которой издание продолжает работать в России и получать прибыль, а затем эти средства, по его словам, направляются на закупку вооружения для ВСУ. Он выразил недоумение, почему на происходящее до сих пор не обратили внимания. Реагировать необходимо не «жёстче или мягче», а строго в соответствии с российским законодательством, подчеркнул парламентарий.

Колесник считает, что Следственный комитет должен провести расследование по факту возможной государственной измены. При этом он напомнил, что признать человека виновным вправе только суд, после решения которого можно будет предпринимать дальнейшие действия. О возвращении Бахарева в Россию после помощи силам, атакующим российских военных и мирных жителей, по мнению депутата, говорить уже не приходится.

Михаил Романов также потребовал тщательно изучить публикации и призывы журналиста.

Однозначно, это преступник, который призывает ВС Украины бить по мирным объектам. Это террорист, конечно. Это фактически организатор террористических атак. Михаил Романов Депутат Госдумы

По мнению Романова, при наличии оснований Бахарева следует судить по самым тяжким статьям российского законодательства. Депутат назвал его предателем и врагом России, а публичные заявления журналиста связал с требованиями зарубежных кураторов. Парламентарий уверен, что за подобные действия неизбежно последует наказание.

Романов добавил, что отъезд Бахарева пошёл стране на пользу — Россия очистилась от человека, который жил здесь, зарабатывал деньги и строил карьеру, но не любил свою страну. Депутат считает, что специальная военная операция помогла выявить многих людей, скрывавших своё настоящее отношение к государству.

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