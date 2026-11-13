Встреча президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве стала символом политического унижения Евросоюза. Такую оценку опубликовало итальянское издание L’Antidiplomatico.

Автор материала обратил внимание на то, что европейские страны оказались фактически в стороне от переговорного процесса, хотя конфликт на Украине напрямую затрагивает интересы ЕС. При этом Брюссель до сих пор не определился, кто именно должен представлять объединение за столом переговоров.

«Мы достигли предела унижения для структуры, которая предпочла «медленную эвтаназию» в ходе войны — войны, ведущей к её собственному социально-экономическому уничтожению», — говорится в публикации.

Издание также раскритиковало воинственную риторику европейских политиков. По мнению автора, заявления о необходимости завершить украинский конфликт расходятся с действиями руководства ЕС, которое продолжает придерживаться жёсткой линии в отношении России.

Ранее Кушнер заявил, что после многомесячного перерыва удалось восстановить прямой диалог и добиться прогресса в обсуждении позиций сторон. Он также обозначил условия, которые считает необходимыми для устойчивого прекращения боевых действий.