Президент США Дональд Трамп примерил образ мафиозного босса Вито Корлеоне из фильма «Крёстный отец», назвав себя «Вето Корлеоне». Соответствующее изображение американский лидер опубликовал в Truth Social на фоне предстоящего противостояния с демократами в Конгрессе.

На стилизованной под чёрно-белый кадр из знаменитого фильма картинке Трамп сидит за столом в смокинге и держит огромную красную печать с надписью «VETO». Перед ним лежит стопка документов с таким же штампом, а рядом расположился полосатый кот. Изображение сопровождается заголовком «Veto Corleone» — игрой слов, обыгрывающей имя героя «Крёстного отца».

Публикация появилась 26 ноября, когда в Соединённых Штатах отмечали День благодарения. Никаких дополнительных пояснений к картинке президент не приложил.

Мем стал продолжением темы, которую Трамп поднял ещё перед промежуточными выборами в Конгресс. Тогда он предупреждал, что в случае победы демократов превратится в «мистера вето» и будет отклонять законопроекты политических оппонентов, пока те не согласятся на переговоры.

На выборах 3 ноября Демократическая партия получила большинство в обеих палатах американского парламента. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года. Это позволит демократам активнее влиять на законодательную повестку, хотя президент сохранит возможность блокировать принятые ими инициативы.

При этом после голосования Трамп допускал сотрудничество с оппозицией. Американский лидер рассказывал, что представители демократов уже связывались с ним и выражали готовность к совместной работе, а он сам не собирается посвящать остаток президентского срока исключительно политическому противостоянию.