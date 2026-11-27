Предложение, от которого Конгресс не сможет отказаться — Трамп стал «Вето Корлеоне»
Трамп опубликовал изображение себя в образе Крёстного отца с печатью «Вето»
Обложка © Truth Social / Donald Trump
Президент США Дональд Трамп примерил образ мафиозного босса Вито Корлеоне из фильма «Крёстный отец», назвав себя «Вето Корлеоне». Соответствующее изображение американский лидер опубликовал в Truth Social на фоне предстоящего противостояния с демократами в Конгрессе.
На стилизованной под чёрно-белый кадр из знаменитого фильма картинке Трамп сидит за столом в смокинге и держит огромную красную печать с надписью «VETO». Перед ним лежит стопка документов с таким же штампом, а рядом расположился полосатый кот. Изображение сопровождается заголовком «Veto Corleone» — игрой слов, обыгрывающей имя героя «Крёстного отца».
Публикация появилась 26 ноября, когда в Соединённых Штатах отмечали День благодарения. Никаких дополнительных пояснений к картинке президент не приложил.
Мем стал продолжением темы, которую Трамп поднял ещё перед промежуточными выборами в Конгресс. Тогда он предупреждал, что в случае победы демократов превратится в «мистера вето» и будет отклонять законопроекты политических оппонентов, пока те не согласятся на переговоры.
На выборах 3 ноября Демократическая партия получила большинство в обеих палатах американского парламента. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года. Это позволит демократам активнее влиять на законодательную повестку, хотя президент сохранит возможность блокировать принятые ими инициативы.
При этом после голосования Трамп допускал сотрудничество с оппозицией. Американский лидер рассказывал, что представители демократов уже связывались с ним и выражали готовность к совместной работе, а он сам не собирается посвящать остаток президентского срока исключительно политическому противостоянию.
Ранее Дональд Трамп пригрозил стать «мистером вето» в случае победы демократов на выборах в Конгресс. В интервью подкасту Pod Force One действующий президент США заявил, что намерен отклонять поступающие от оппонентов законопроекты, чтобы вынудить их договариваться. При этом он выразил надежду, что до масштабного противостояния дело не дойдёт.