Дроны дважды ударили по жилому дому: В Херсонской области погибла глава УИК
Глава участковой избиркомиссии погибла при атаке ВСУ в Херсонской области
Обложка © Life.ru
В посёлке Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области при атаке украинских беспилотников погибла председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко. Об этом сообщил региональный избирком в своём телеграм-канале.
«В посёлке Новая Маячка Алешкинского округа 8 октября ВСУ дважды атаковали беспилотниками жилой дом. В результате ударов погибла председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко», — говорится в сообщении.
Ранее в Херсонской области при атаке украинского FPV-дрона погиб сотрудник Голопристанской администрации. Беспилотник ударил по служебному автомобилю за Долматовкой. В машине возвращались сотрудники комиссии, обследовавшие разрушенные дома для оформления компенсаций жителям. Ещё один человек, по предварительным данным, получил контузию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.