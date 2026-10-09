Дроны дважды ударили по жилому дому: В Херсонской области погибла глава УИК

В посёлке Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области при атаке украинских беспилотников погибла председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко. Об этом сообщил региональный избирком в своём телеграм-канале.

«В посёлке Новая Маячка Алешкинского округа 8 октября ВСУ дважды атаковали беспилотниками жилой дом. В результате ударов погибла председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко», — говорится в сообщении.

Ранее в Херсонской области при атаке украинского FPV-дрона погиб сотрудник Голопристанской администрации. Беспилотник ударил по служебному автомобилю за Долматовкой. В машине возвращались сотрудники комиссии, обследовавшие разрушенные дома для оформления компенсаций жителям. Ещё один человек, по предварительным данным, получил контузию.