Председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского лишили судейского иммунитета и разрешили привлечь к уголовной ответственности. Его отстранили от исполнения обязанностей, а зарплату сократили вдвое. Решение приняло Общее собрание судей Конституционного трибунала 17 ноября, говорится в сообщении суда, опубликованном на следующий день.

Претензии прокуратуры связаны с периодом, когда Свенчковский занимал пост первого заместителя генерального прокурора. Следователи подозревают его в злоупотреблении полномочиями, в том числе при работе с материалами оперативного наблюдения. При этом судьи отказались удовлетворить ходатайство генерального прокурора о задержании и аресте Свенчковского.

Иммунитета лишили и заместителя председателя Конституционного трибунала Бартоломея Соханьского. Его подозревают в препятствовании работе судей, избранных польским парламентом, и нарушении трудового законодательства. Соханьского также отстранили от обязанностей, снизив зарплату на 25%.

Решения приняли по ходатайствам генерального прокурора Польши Вальдемара Журека. Они позволяют следствию предъявить судьям уголовные обвинения. Сам Свенчковский не признал итоги собрания, заявив, что оно было созвано незаконно, а принятые решения не имеют юридической силы.

Ранее Life.ru сообщал, что полиция не пустила Свенчковского на работу в Конституционный трибунал. 12 ноября он попытался пройти в здание суда с постановлением Верховного суда об отмене своего отстранения, однако силовики отказались открыть ворота. Конфликт начался после того, как судья Анна Корвин-Петровская взяла на себя руководство трибуналом. Свенчковский и поддерживающая его оппозиция оспаривают законность этих действий, тогда как правительство Дональда Туска настаивает на необходимости восстановить работу суда.