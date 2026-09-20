Представитель системной партии пытался внедрить вирус в ДЭГ, заявила Памфилова
Обложка © Telegram / Общественный штаб: выборы – 2026
Представитель одной из системных политических партий пытался внедрить вредоносную программу в московскую систему дистанционного электронного голосования. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
«Ввёл сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить её работу», — рассказала глава Центризбиркома.
Памфилова подчеркнула, что намеренно не раскрывает ни имя человека, ни его партийную принадлежность. Других подробностей произошедшего она пока не привела.
В дни выборов московская система электронного голосования подвергалась масштабным кибератакам. Несмотря на попытки воздействия, платформа продолжала работать и принимать голоса. Москва использует собственную систему ДЭГ, отдельную от федеральной платформы, которая работает ещё в 32 регионах.
Ранее Life.ru рассказывал, что московская платформа ДЭГ продолжала отражать мощные кибератаки в дни голосования.
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