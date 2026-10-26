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Регион
Опубликовано 26 октября, 12:56

«Предстоит большой разговор»: В Кремле оценили готовность Зеленского обсуждать территории с Путиным

Песков допустил обсуждение вопроса территорий на мирных переговорах

© Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

© Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что территориальные аспекты конфликта могут войти в повестку мирного урегулирования. Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова Владимира Зеленского о готовности обсуждать тему территорий исключительно с Владимиром Путиным при отказе Киева от любых разменов.

Отвечая на вопрос, можно ли считать подобную риторику компромиссом, Песков подчеркнул, что любые подобные вопросы в перспективе способны стать частью мирного трека. По его словам, сторонам предстоит сложный и масштабный переговорный процесс, включающий в себя множество нюансов.

При этом представитель главы государства подчеркнул нежелание Москвы выносить конкретику в публичное пространство. В Кремле убеждены, что открытые дискуссии по столь чувствительным аспектам до начала реального диалога способны нанести прямой ущерб перспективам мирного процесса.

Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий
Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий

Напомним, Владимир Зеленский допустил обсуждение территориальных вопросов с Россией в рамках мирного урегулирования, однако поставил условие: такие переговоры должны проходить исключительно на уровне лидеров государств. При этом Киев не соглашается на предлагаемый американской стороной обмен территориями.

Больше новостей о мирных переговорах, дипломатических инициативах и урегулировании украинского конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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