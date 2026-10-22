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Опубликовано 22 октября, 01:58

Предварительно, при падении обломков БПЛА на дом в Липецке нет жертв

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обломки беспилотника повредили остекление нескольких этажей многоквартирного дома в Липецке. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил глава города Михаил Щербаков в мессенджере «Макс».

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и оценивают последствия.

В Липецке обломки БПЛА ВСУ упали на многоквартирный дом
В Липецке обломки БПЛА ВСУ упали на многоквартирный дом

Крмое того, украинские беспилотники атаковали пять округов Белгородской области. В результате ударов повреждения получили жилые дома, автомобили, предприятия и объект инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Наиболее многочисленные разрушения зафиксировали в Шебекинском округе. На дороге возле села Дмитриевка беспилотник повредил грузовой автомобиль. В самом Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия, повредив оборудование и окна здания. Ещё несколько ударов пришлись по легковым и грузовым машинам, а также двум частным домам.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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