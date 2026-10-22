Предварительно, при падении обломков БПЛА на дом в Липецке нет жертв
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Обломки беспилотника повредили остекление нескольких этажей многоквартирного дома в Липецке. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил глава города Михаил Щербаков в мессенджере «Макс».
На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и оценивают последствия.
Крмое того, украинские беспилотники атаковали пять округов Белгородской области. В результате ударов повреждения получили жилые дома, автомобили, предприятия и объект инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Наиболее многочисленные разрушения зафиксировали в Шебекинском округе. На дороге возле села Дмитриевка беспилотник повредил грузовой автомобиль. В самом Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия, повредив оборудование и окна здания. Ещё несколько ударов пришлись по легковым и грузовым машинам, а также двум частным домам.
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