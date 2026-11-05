Первый кассационный суд оставил в силе приговор женщине-адвокату, которая сопротивлялась изъятию телефонов в кабинете следователя. За вмешательство в расследование ей назначили 320 часов обязательных работ.

Конфликт произошёл в июле 2024 года, когда защитница пришла на допрос вместе с клиентом. Один из телефонов мужчина ранее передал ей вместо оплаты юридических услуг. Следователь решил задержать обвиняемого и провести обыск, а адвокат настаивала, что оба лежавших на столе аппарата принадлежат ей и изымать их нельзя.

Перепалку записал один из телефонов: следователь повторял «Прекратите клоунаду!», а женщина кричала «Не трогайте меня!». В какой-то момент она оказалась на полу. Позже оба участника конфликта зафиксировали у врачей ссадины, против защитницы возбудили уголовное дело, пишет сайт MK.ru.