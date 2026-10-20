Продал мягкий приговор за 37 миллионов: На Ставрополье адвокат сам угодил под суд

На Ставрополье адвокат пообещал подзащитному смягчить приговор и помочь досрочно выйти на свободу за 37 миллионов рублей, но в итоге сам оказался под следствием. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а его уголовное дело уже передали в суд. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следователей, юрист убедил клиента, что за крупную взятку сможет добиться переквалификации уголовного дела на менее тяжкую статью. Вдобавок он обещал обеспечить более мягкое наказание, которое впоследствии позволило бы рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Доверитель поверил адвокату и на протяжении шести лет передавал ему деньги. С 2016 по 2022 год общая сумма выплат достигла 37 миллионов рублей. При этом, как считают в СК, защитник изначально не собирался выполнять обещанное и не имел реальной возможности повлиять ни на правоохранительные органы, ни на суд.

Теперь представителю Ставропольской краевой коллегии адвокатов вменяют два эпизода мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ. Мужчину заключили под стражу. После завершения расследования материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории в Москве, где адвокат обещал клиентке закрыть уголовное дело за шесть миллионов рублей. По версии следствия, юрист ссылался на возможность повлиять на прокуратуру и суд, хотя подобных полномочий у него не было. В другом деле адвокат Александр Карабанов признал вину в мошенничестве. Следователи установили, что он получил от предпринимателя два миллиона рублей за обещание помочь избежать уголовной ответственности. Позднее бизнесмен сам обратился в Следственный комитет.