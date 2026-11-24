Полицейским Манчестера приходится жертвовать выходными ради охраны британского премьера Энди Бёрнема. О ситуации в правоохранительных органах пишет The Telegraph со ссылкой на главу местного полицейского профсоюза Майка Пика.

Даже дополнительные выплаты за сверхурочную работу не позволяют набрать достаточно добровольцев для охраны северной штаб-квартиры правительства. В результате сотрудников обязывают выходить на службу в дни отдыха. Кроме того, на помощь манчестерским полицейским направляют коллег из Шотландии, а расходы на их размещение в гостиницах создают дополнительную нагрузку на местный бюджет.

Организацию дежурств осложняет и то, что расписание премьер-министра зачастую становится известно лишь в начале рабочей недели. По словам Пика, переработки в сочетании с регулярными нападениями на полицейских приводят к росту заболеваемости среди сотрудников, стрессу, повышенной тревожности и посттравматическому стрессовому расстройству.

Об открытии северного отделения канцелярии премьер-министра Бёрнем объявил в конце июля. Создание Number 10 North — северного аналога Даунинг-стрит, 10 — стало частью его программы по децентрализации власти и развитию северных регионов Англии.